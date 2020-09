Da Parma: "Liverani lavora in vista del Napoli, ma pensa a qualche new entry"

"Liverani al lavoro, aspettando (forse) qualche new entry", titola così la Gazzetta di Parma oggi in edicola in taglio alto di prima pagina. I crociati, a cinque giorni dal debutto in campionato contro il Napoli, sono al lavoro a Collecchio per arrivare al meglio al primo appuntamento stagionale, con mister Liverani che attende innesti da un mercato ancora bloccato. A breve potrebbe muoversi qualcosa, ma per domenica contro il Napoli con tutta probabilità dovrà fare affidamento sulla rosa presente al momento.