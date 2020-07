Da Parma: "Squadra in crisi e tutti in bilico, prima del Napoli va fatto un esame di coscienza"

Alberto Rugolotto, giornalista di Tv Parma, si è così espresso nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mai come ieri il Parma ha dimostrato tutta la sua discontinuità, la caratteristica post-lockdown. Il Parma è in crisi, sono tutti in bilico, a partire da D'Aversa. E' il momento in cui l'allenatore è più in bilico da quando è a Parma. Tutti dovranno fare un esame di coscienza per il secondo tempo contro la Sampdoria".