Da Roma: "Abraham, sospetta distorsione alla caviglia. Nel pomeriggio gli esami"

La Roma è in ansia per l'infortunio di Tammy Abraham (patito ieri sera con la sua Inghilterra) in vista della partita contro la Juventus. Nel pomeriggio - riporta l'edizione on line de Il Messaggero - l’attaccante inglese rientrerà nella Capitale e sarà subito prelevato da un’auto della società che lo accompagnerà a sottoporsi a esami strumentali per la sospetta distorsione alla caviglia destra (sembra, infatti, che l’infortunio non sia al tendine o al muscolo della coscia, come era apparso in un primo momento).