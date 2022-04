Da Roma - Allan per sostituire Milinkovic-Savic alla Lazio. Anche Luis Alberto andrà via

Lo scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, che parla di un possibile approdo in biancoceleste di un ex calciatore del Napoli

Per la Lazio, Milinkovic può diventare la cessione più importante della storia. Lo scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, che parla di un possibile approdo in biancoceleste di un ex calciatore del Napoli: "Lotito gongola: può sistemare il bilancio e rifondare la rosa. Sarri ha già accettato a malincuore la cessione, ma ne ha chiesto la sostituzione con un fedelissimo fra Loftus-Cheek e (più facile) Allan.

Il tecnico non era alla festa di Luis Alberto, al suo posto chiede invece Vecino a scadenza, davanti a Djuricic e Saponara. Tutto però dipende anche dall’Europa. Compreso il destino di Sarri, a sentire la presidenza".