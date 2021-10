Da Roma: "Buone notizie per Zaniolo, già oggi allenamento in campo"

Nicolò Zaniolo era uscito dal campo dello Stadium domenica temendo il peggio dopo aver sentito dolore al ginocchio operato per la rottura del crociato. Alle 4 di lunedì mattina un controllo, poi un altro qualche ora dopo che aveva escluso lesioni e confermato soltanto una lieve distorsione. Un sospiro di sollievo per il ragazzo che ieri ha svolto fisioterapia e che oggi è sceso addirittura in campo per un allenamento personalizzato. I preparatori e lo staff medico continueranno a monitorare la situazione per valutare il suo rientro in gruppo e quando potrà scendere in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.