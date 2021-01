Da Roma: "Clamorosa ipotesi se salta Fonseca: Mazzarri traghettatore"

Il Messaggero in edicola stamani si sofferma sul futuro di Fonseca e sul momento dei giallorossi. "Roma, in caso di ribaltone è Mazzarri il traghettatore" scrive il quotidiano. Il tecnico portoghese è in bilico e già si discute sul nome dell'erede. L'intenzione dei Friedkin è quella di non esonerare Fonseca per riflettere meglio sul possibile sostituto, esiste già una lista dei candidati alla panchina romanista.

La Roma è in zona Champions e in caso di ribaltone improvviso deve essere pronta una soluzione per chiudere al meglio la stagione. E Walter Mazzarri sembra essere il più accreditato a chiudere la stagione come traghettatore, su indicazione di De Sanctis, che lo conosce bene.