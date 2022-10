Da Roma: "Felipe Anderson show, ha segnato a tutte le big tranne il Napoli"

No Immobile no party? Semmai no problem. Con questa battuta Il Messaggero riassume la forza della Lazio

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it No Immobile no party? Semmai no problem. Con questa battuta Il Messaggero riassume la forza della Lazio, che senza il capitano cala la sua miglior partita della stagione. Lo fa proprio con un Felipe Anderson in grande spolvero, a fare le veci di Immobile. Il brasiliano fa faville a Bergamo, segna con un gioco di prestigio dei suoi. Tanta qualità e quantità: tre dribbling riusciti, quasi perfetto nelle sponde, chirurgico in zona gol. Nei big match è rimasto a secco solo col Napoli: è rinato Felipe, centravanti vero ed incubo delle big.