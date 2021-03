Da Roma - Fonseca spera di recuperare la forma migliore dei big: tre casi nel mirino

Il Messaggero si proietta alla gara di Europa League che aspetta domani la Roma contro lo Shakhtar e per la quale è atteso il "risveglio" dei leader giallorossi. Smalling ad esempio vive ormai un calvario avendo giocato 961 minuti in campionato, e se la difesa capitolina è la decima in A l'ex United sembra proprio l'elemento mancante. Dezko invece paga, dopo il Covid, la lite con Fonseca e l'infortunio. Rendimento al ribasso che ha fatto male all'intera squadra. Numeri che non sorridono nemmeno a Pedro, partito a razzo per poi spegnersi, così il tecnico si è goduto Mkhitaryan, che però rivedremo difficilmente prima di metà aprile. Assenza letale.