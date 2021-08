Da Roma già esagerano: "Lazio show, Sarrilandia è all'orizzonte"

Due giornate di campionato non bastano sicuramente a dare nessuna garanzia, ma l'avventura di Sarri sulla panchina della Lazio è iniziata con i migliori auspici. Non sarà sempre tutto in discesa come contro Empoli e Spezia, ma il tecnico genera sogni ed euforia tra i tifosi biancocelesti, e questo può rappresentare una spinta in più. Sarrilandia è all'orizzonte, ma Immobile e Luis Alberto hanno già messo piede sull'isola: il primo vola con 4 gol in 2 gare, il secondo con 3 assist e 1 gol ha risposto alla panchina dell'esordio e ha già superato il numero di passaggi decisivi forniti lo scorso anno in una gara. Milinkovic si è limitato all'interdizione, mentre Reina, nonostante qualche imprecisione, è un fedelissimo del nuovo allenatore e i suoi piedi educati ne giustificano la scelta. Il problema sarà cedere Strakosha in due giorni e non perderlo a zero a fine annata. Hysaj e Pedro si sono integrati benissimo e sono fondamentali per diffondere il credo del tecnico che però non si illude e continua a chiedere Kostic o Zaccagni qualora non si arrivasse al serbo. Non sarà comunque un'ala, ma Sarri a cambiare la storia. A riportarlo è Il Messaggero.