Da Roma: il destino di Fonseca è ormai segnato, c'è già l'apertura di Sarri

Il pareggio di ieri contro il Sassuolo ha fatto tramontare quasi definitivamente il sogno della Roma di qualificarsi alla prossima Champions. A Fonseca servirebbe un'impresa - che tradotto significa trionfo in Europa League - per ribaltare le sorti di un destino, il suo, che appare segnato. A difendere il portoghese all'interno del club è rimasto soltanto Tiago Pinto, che ha comunque dovuto aprire il casting per il suo successore su input della società. Il nome più intrigante, secondo Il Messaggero, è quello di Maurizio Sarri, che avrebbe più volte aperto ad un futuro nella Capitale.