Da Roma - Immobile nelle vesti di direttore sportivo: vuole portare Insigne alla Lazio

Ciro Immobile tenta il colpo di mercato. Come si legge sulle colonne de Il Messaggero, l'attaccante della Lazio, protagonista all'Europeo con la Nazionale di Mancini, sta cercando di convincere Lorenzo Insigne a raggiungerlo a Roma. Un vero e proprio pressing di Immobile per il suo compagno di stanza, con l'obiettivo di ricomporre il tandem azzurro e ancora prima di Pescara. Un'impresa che appare difficile, anche perché per rinnovare con il Napoli Insigne chiede più dei 3,5 milioni che Lotito potrebbe mettere sul piatto.