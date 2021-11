Da Roma: "José si è perso la Roma. Primi fischi per lo Special One"

"José si è perso la Roma" è il titolo interno con il quale il Corriere dello Sport inquadra il momento tutt'altro che semplice dei giallorossi. Per lo Special One sono arrivati i primi fischi: troppo lenta la manovra che la sua squadra è riuscita a sviluppare, troppa fatica contro un avversario - il Bodo - che ha sfiorato un altro colpaccio dopo il 6-1 dell'andata. Un altro arbitraggio ostile - sottolinea il quotidiano - non può bastare a giustificare la preoccupante involuzione della squadra.