Da Roma l’ossessione 4° posto: “Fortuna e proteste di Mourinho decisive, siamo quarti!”

Dopo la sconfitta del Napoli contro l'Inter e la vittoria della Roma col Sassuolo, i giallorossi sono quarti a pari punti con gli azzurri. A Roma pongono l'accento proprio su questo diversi colleghi. Augusto Ciardi di Tele Radio Stereo si esprime così: "Quello che ha fatto Tiago Pinto ieri, mi viene da dire, andava fatto mesi fa. Valutiamo i fatti, poi si può parlare di tutto il resto: questa mattina la Roma è quarta in classifica", le sue parole riportate da Laroma24.it.

Andrea Corallo, collega della stessa emittente, lo segue a ruota: "Vincere con un tiro di sinistro di Kristensen che va a finire sul destro di Tressoldi e s'impenna in quel modo è di una bellezza assoluta. Ieri la Roma ha avuto fortuna ed è bellissimo". Infine il commento di Mario Corsi, giornalista di Centro Suono Sport: "Senza nulla togliere ai giocatori, Mourinho ieri la partita l’aveva vinta già nella conferenza stampa di sabato quindi i punti dovrebbero essere 6 non 3. I tifosi della Roma in questi anni ne hanno viste di tutti i colori ma finalmente hanno trovato un allenatore che puntualizza i torti che non vanno, che prende le parti al popolo giallorosso come tutti noi avevamo sperato. Mou si è proprio sposato la causa Roma al 100%", riporta sempre Laroma24.it.