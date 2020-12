Da Roma: la Lazio si gioca la stagione ed Acerbi vuole esserci a tutti i costi

Francesco Acerbi vuole essere in campo domani sera all'Olimpico contro il Napoli. In questa partita la Lazio si gioca una buona fetta di stagione ed il difensore, reduce da un infortunio muscolare al flessore della coscia destra, non vuole saltare la gara. Come riporta Lalaziosiamonoi, l'ex Sassuolo proverà a stringere i denti e ad accorciare i tempi di recupero, ma Inzaghi non prenderà rischi. Lo manderà in campo solo al 100% della condizione anche perché mercoledì prossimo c'è il Milan a San Siro.