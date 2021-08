Da Roma - Lazio, per Sarri pazienza già al limite con Luis Alberto: si temono frizioni

GIOVANILI IL NAPOLI PUNTA A MIGLIORARE ANCHE LA PRIMAVERA: OFFERTA AL PERUGIA PER DE MARCO Il laterale sinistro Francesco De Marco potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni e vivere una grande occasione nel campionato Primavera 1 Il laterale sinistro Francesco De Marco potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni e vivere una grande occasione nel campionato Primavera 1 LE ALTRE DI A ATALANTA, TEGOLA HATEBOER: L'OLANDESE RISCHIA STOP FINO A 3 MESI Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: Hans Hateboer era rientrato in gruppo, ma al momento di forzare ha sentito nuovamente fastidio Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: Hans Hateboer era rientrato in gruppo, ma al momento di forzare ha sentito nuovamente fastidio