Da Roma - Lazio, Sarri ha chiesto al gruppo se volessero la sua testa

La Lazio è nel mirino e il poker patito dall'Hellas Verona si porta dietro una pioggia di critiche e polemiche. Squadra in ritiro e Maurizio Sarri nell'occhio del ciclone. Il Messaggero scrive che dopo il tonfo di Bologna aveva chiesto ai giocatori, quasi per provocazione, se volessero la sua testa. E questo è un replay, la storia che si ripete, Sarri che ammette che questa Lazio "si scioglie come neve al sole".

Lotito ordina il ritiro, Sarri convalida tutto e prima ancora parla con Tare certo che alcuni non servano alla causa: per gennaio chiede persino uomini meno forti purché siano aggressivi. Anche se la rosa è corta, le idee sono ancor più confuse.