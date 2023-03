Da Roma: "Mourinho ormai è un caso clinico. L'avete vista la squadra come gioca?"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari , giornalista: "A Roma ormai siamo convinti che il campionato sia finito, il Napoli vincerà questa Serie A con 6-7 giornate di anticipo. Ci chiediamo solo se si festeggerà ad aprile o a maggio... Non solo il Napoli gioca un calcio pazzesco e stellare, ma le altre davvero non vanno.

Ma l'avete vista la Roma ieri? Mourinho è un caso clinico sotto certi aspetti, quando perde trova sempre il modo di far parlare di altro. In questo è un genio, c'è poco da dire. La Cremonese non aveva mai vinto quest'anno in campionato, quindi la Roma si interrogasse su quale anziché sul labiale di Mourinho".