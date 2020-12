Da Roma: "Nuovo stadio, presentata mozione per fermare il progetto: Friedkin stanco"

La realizzazione del nuovo stadio della Roma sembra essere ancora molto lontana e i Friedkin sono stanchi di aspettare. Come se non bastasse, arriva un altro ostacolo a rallentare ulteriormente l’iter politico e burocratico che procede la costruzione dell’impianto. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Simona Ficcardi, consigliera del Movimento 5 Stelle, avrebbe presentato una mozione per fermare il progetto. La strada quindi si fa ancora più in salita. Lo si legge su RomaNews.