Da Roma - Ottima gara col Napoli: la conferma che si punta alla Champions

Il Messaggero al suo interno dedica uno spazio alla Roma, che ha come obiettivo in questa stagione centrare la qualificazione in Champions League. Gli uomini di Mourinho devono ancora dimostrare tanto, con i gol mancanti di Abraham e la forma di Zaniolo, che non è ancora al top dopo l'infortunio. Il tecnico non ha una rosa adeguata, ma il pareggio contro il Napoli dimostra che i giallorossi possono arrivare al loro scopo. Un ruolo fondamentale lo giocherà il mercato di gennaio con lo Special One che chiederà sicuramente uno sforzo alla proprietà.