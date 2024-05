Da Roma prime critiche: "Giocano sempre gli stessi e sono stanchi"

Nel corso del TMW News è intervenuto Roberto Bernabai per tanti anni voce e voto di LA7, con cui abbiamo analizzato il ko di ieri della Roma

Nel corso del TMW News è intervenuto Roberto Bernabai per tanti anni voce e voto di LA7 che parlato della Roma: "All'inizio pareva che la partita potesse promettere bene per i giallorossi poi dopo l'erroraccio di Karsdorp è stata spianata la strada ai tedeschi. Ciò che abbiamo visto sul campo ci ha dato la dimensione di una squadra che nella Bundesliga ha 'scherzato' con avversari forti come Bayern Monaco e Borussia che sono in semifinale di Champions. Alonso è stato bravo a sorprendere De Rossi con uno schieramento che non aveva attaccanti di ruolo. Certo la roma qualche occasione da gol l'ha anche creata e poi fallita. A questo punto visto anche un calendario in campionato molto difficoltoso andrà fatta una scelta di campo: la Roma gioca praticamente sempre con gli stessi titolari e se vuole raggiungere il piazzamento Champions occorrerà fare, ripeto, una scelta di campo netta.

La mia perplessità è questa: sarà il caso di andare a cercare il miracolo a Leverkusen disperdendo ulteriori energie in vista di una serie di gare che potranno dare l'ingresso in Champions? Raggiungerla ti garantisce degli introiti che vista la situazione economica della Roma e i vincoli dell'Uefa ti cambierebbe le prospettive. In caso contrario si allargherebbe la forbice con le squadre che ti precedono. Il dispendio di energie psico-fisiche delle ultime settimane per la Roma è stato enorme e si sta ripercuotendo su giocatori chiave come Pellegrini, Paredes, El Shaarawy. Tutto questo lo paghi anche in relazione ad una rosa che non ti propone alternative. De Rossi ha provato a recuperare certi giocatori, però poi abbiamo visto come stanno andando le cose".