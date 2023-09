Da Roma puntano su Luis Alberto: "Ha promesso ai tifosi una reazione d'orgoglio"

Luis Alberto ha vinto una sola volta e soprattutto non ha mai segnato e né fornito assist: una rarità da quando è in Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio per cancellare gli 0 punti in classifica si affiderà a Luis Alberto. Di fronte però il fantasista si ritroverà il suo ostacolo peggiore: il Napoli campione d'Italia. In sei trasferte, riporta il quotidiano romano Il Messaggero, Luis Alberto ha vinto una sola volta e soprattutto non ha mai segnato e né fornito assist: una rarità da quando è in Italia. I partenopei sono la big che l'ex Liverpool soffre di più. Il fantasista però - si legge - ha promesso una reazione domenica ai tifosi in curva Nord e lo ha ribadito nei confronto di mercoledì a Formello.