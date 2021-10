Da Roma raccontano: “Mourinho voleva Anguissa. C'è qualcosa che non va con la società”

Marco Cherubini, giornalista Mediaset che da anni segue da vicino la Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La situazione di casa Roma non è delle migliori, c'è qualcosa che non va tra Mourinho e la società. La Roma quest’estate ha provato ad acquistare Anguissa, ma non è riuscita a chiudere l’operazione e così il Napoli è stato bravo a piazzare il colpo”.