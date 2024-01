Da Roma - Recuperato Castellanos, Felipe Anderson trasloca: le mosse di Sarri per il Napoli

Domenica alle 18 andrà in scena Lazio-Napoli, scontro diretto per la corsa Champions.

Domenica alle 18 andrà in scena Lazio-Napoli, scontro diretto per la corsa Champions. Le ultime sulla formazione di Sarri arrivano da LaLazioSiamoNoi, portale di riferimento dei biancocelesti: “Recuperato Castellanos, una manna vista la doppia squalifica offensiva di Immobile e Zaccagni. Il Taty ha smaltito la lesione muscolare all'adduttore sinistro e guiderà il tridente con il Napoli permettendo al tecnico biancoceleste di utilizzare sulla fascia Felipe Anderson, oggi testato a sinistra con Isaksen dalla parte opposta. È la soluzione più probabile in vista dello scontro diretto di domenica, con Pedro in panchina pronto a subentrare nella ripresa.

Verrà convocato il baby Saná Fernandes, aggregato nel pomeriggio così come Ruggeri, centrale e capitano della Primavera utilizzato durante le prove visto il forfait rinnovato da parte di Patric. Lo spagnolo alzerà bandiera bianca con il Napoli, va considerato in dubbio anche per la trasferta di Bergamo. È alle prese con il problema alla spalla destra rimediato all'Olimpico con il Lecce.

A centrocampo, invece, sono arrivate rassicurazioni da Rovella, ieri pomeriggio gestito nella seconda seduta programmata a Formello. Il ballottaggio in mediana è quello tra Luis Alberto e Vecino, stavolta il Mago sembra in leggero vantaggio dopo la panchina nella semifinale di Supercoppa con l'Inter”.