Da Roma - Reina peggior portiere in Serie A e Sarri sta pensando di cambiarlo: il dato

Pepe Reina è passato da essere inamovibile per Sarri a rischiare il posto in favore di Strakosha in vista dell'Udinese. I numeri parlano chiaro: è il peggior portiere nel rapporto tra parate fatte e gol presi, incassando 25 gol su 55 tiri nello specchio. Meglio di lui in A hanno fatto anche i colleghi di Cagliari, Salernitana, Verona e Spezia e anche se è assolutamente un leader dello spogliatoio laziale, questo non basta per metterlo al riparo dalle potenziali decisioni del tecnico toscano. A riportarlo è Il Tempo.