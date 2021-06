Da Roma - Sarri, ancora dubbi sulla Lazio: il nodo resta il mercato

Maurizio Sarri alla Lazio, oggi può essere il giorno del giudizio. Ieri Lotito e Tare si sono gettati a capofitto, limato con i propri avvocati ogni dettaglio, e adesso resta "solo" da firmare il contratto (Clicca qui per tutti gli aggiornamenti live). Il nodo principale - ribadisce oggi Il Messaggero analizzando la situazione - resta dunque il mercato in uscita (vuole massimo 26 elementi) e soprattutto in entrata, anche più del doppio ritiro richiesto: due difensori, un terzino, un centrocampista e un esterno.

Sulla cessione di Milinkovic il veto assoluto. Tare ieri ha continuato a rassicurarlo, dunque Sarri ora può fidarsi e chiudere il cerchio. Lotito gli è andato incontro sotto ogni aspetto e attende un sì assoluto.