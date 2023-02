Da Roma - Sarri, futuro alla Lazio sempre più in bilico: ci pensano Inter e Milan

Indiscrezione di mercato lanciata dal Messaggero per quanto riguarda il futuro delle panchine di Serie A.

Indiscrezione di mercato lanciata dal Messaggero per quanto riguarda il futuro delle panchine di Serie A. Infatti, secondo il quotidiano, Inter e Milan sarebbero fortemente interessate a Maurizio Sarri , il cui cammino alla Lazio appare sempre più in bilico. Alla base ci sarebbero dei dissapori con il ds biancoceleste Tare che avrebbero minato il rapporto del tecnico con la società. E allora ecco che le due squadre di Milano sarebbero piombate su di lui.

La più interessata è il Milan, che aveva tentato di portare l’ex Napoli e Juve in rossonero già nel recente passato. La posizione di Pioli inizia a fare qualche crepa e la soluzione Sarri è più gradita che mai. Diverso il discorso di Inzaghi, tornato in sella dopo la vittoria della Supercoppa e il secondo posto guadagnato, ma in caso di mancata qualificazione in Champions tutto potrebbe cambiare con Sarri appunto che stuzzica non poco l’ambiente nerazzurro.