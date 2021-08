Da Roma si esaltano: "Lazio show, Sarrilandia è all'orizzonte"

Due giornate di campionato non bastano sicuramente a dare nessuna garanzia, ma l'avventura di Sarri sulla panchina della Lazio è iniziata con i migliori auspici. Non sarà sempre tutto in discesa come contro Empoli e Spezia, ma il tecnico genera sogni ed euforia tra i tifosi biancocelesti, e questo può rappresentare una spinta in più. Sarrilandia è all'orizzonte, ma Immobile e Luis Alberto hanno già messo piede sull'isola. A riportarlo è Il Messaggero.