Da Roma: un titolare di Mourinho in forte dubbio per un fastidio alla caviglia

Diversi dubbi di formazione per José Mourinho in vista della sfida di lunedì contro il Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano romano Il Tempo, i, con il tecnico sembra intenzionato a confermare Nicolò Zaniolo dal 1', ma prima di tutto servirà fare chiarezza sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma contro il Bodo è uscito con la caviglia gonfia e - si legge - ieri ha svolto solo fisioterapia. Nelle prossime ore si capirà se potrà giocare titolare, ma la situazione non sembra preoccupante.