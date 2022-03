Da Roma - Veretout e Giuffredi in causa: il francese rischia penale da 3mln

Veretout, vecchio obiettivo di mercato del Napoli, ha lasciato Giuffredi ed è in cerca di un nuovo agente

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Veretout, vecchio obiettivo di mercato del Napoli, ha lasciato Giuffredi ed è in cerca di un nuovo agente. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione: "Veretout e Giuffredi sono in causa e per l’ex viola c'è il rischio di dover pagare una penale di quasi 3 milioni. Intanto Veretout, aspettando un nuovo procuratore, ha chiesto di essere seguito da un legale francese di sua fiducia, presente probabilmente alla festa di compleanno della moglie di Veretout nel Principato".