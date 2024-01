Da Salerno: “A Napoli senza i big e con un solo centrocampista, che peccato arrivarci così!"

"Al netto di infortuni, squalifiche e coppa d'Africa, fa riflettere che si arrivi al girone di ritorno e quasi a metà gennaio con un solo acquisto"

"Il Napoli avrebbe goduto dei favori del pronostico anche se la Salernitana si fosse presentata a Fuorigrotta con la rosa al completo", è la premessa dei colleghi di Tuttosalernitana nel raccontare con rammarico della sfida molto sentita a Salerno da affrontare in piena emergenza: "Guai partire sconfitti e a rassegnarsi al peggio. Tuttavia, stante la crisi tecnica del Napoli, è davvero un peccato che la Salernitana non arrivi al derby nelle migliori condizioni.

Al netto di infortuni, squalifiche e coppa d'Africa, fa riflettere che si arrivi alla prima gara del girone di ritorno e quasi a metà gennaio con un solo acquisto e senza rinforzi in quei reparti storicamente carenti. Non osiamo immaginare cosa avrebbero detto e scritto tanti soloni del web se, al timone, ci fosse stata un'altra società che, alla vigilia di una gara importante, costringeva lo staff tecnico a schierare un terzino destro in veste di mezzala e con un solo mediano a disposizione. Tra l'altro un giovane che, ad oggi, non ha mai fatto la differenza. Si sapeva da tempo dei mal di pancia di Dia, della partenza di Coulibaly, del problema al ginocchio di Kastanos, della vulnerabilità della difesa e della sterilità di un reparto offensivo composto da giocatori ad oggi in grossa difficoltà, eppure c'è un immobilismo generale che sarà giustificabile - in parte- soltanto se, da qui ai prossimi giorni, saranno ufficializzati innesti di spessore".