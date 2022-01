Da Salerno avvisano: “No ad ulteriori passi falsi. Massima attenzione per il derby”

Domenica alle 15 è in programma il derby campano tra Napoli e Salernitana. Dopo il pesante ko interno con la Lazio, altro scontro con una big per gli uomini di Colantuono. A questo proposito, TuttoSalernitana.com, il portale di riferimento dei granata, scrive: “La Salernitana non può permettersi cali di concentrazione. La sfida col Napoli non è una di quelle decisive per la rincorsa alla salvezza ma è pur sempre un derby e i granata non possono comunque permettersi ulteriori passi falsi. È una sfida a cui la tifoseria (ma anche il presidente Iervolino) ci tiene in modo particolare.

Dopo questa partita i granata saranno impegnati in due scontri diretti ma il pensiero fisso dovrà essere solo e soltanto sulla gara del "Maradona" di Napoli. Mister Colantuono avrà ancora una volta gli uomini contanti ma spera di ricevere buone notizie sul fronte Covid e dal mercato con alcuni acquisti che potrebbero arrivare già nelle prossime ore. Il tecnico granata perde Ranieri per squalifica ma recupera Gyomber, non ci saranno ancora Strandberg, Mamadou e Lassana Coulibaly.

Per il resto dipende dai tamponi a cui vengono sottoposti quotidianamente i calciatori. Quella con la Lazio non è stata una partita giudicabile, la squadra ha fatto il massimo in una situazione di totale emergenza. Bisogna ripartire dalla sfida col Verona, quando i granata, con un numero almeno accettabile di calciatori a disposizione, sono riusciti ad avere la meglio su una squadra in salute come gli scaligeri. Il campionato della Salernitana non si deciderà a Napoli ma resta comunque una partita dalle mille emozioni. Ai calciatori si chiede l'atteggiamento giusto, la dimostrazione che si crede nella salvezza e che possono continuare a lottare con la maglia granata per raggiungere l'obiettivo".