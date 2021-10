Da Salerno ci credono: "Napoli con 2 giorni di riposo in meno e avremo un super pubblico!"

Dopo la vittoria in extremis sul Venezia, il Napoli troverà una Salernitana rinvigorita e ancora più motivata. Ne scrive anche il portale di riferimento Tuttosalernitana.com: "La squadra ha già ripreso gli allenamenti, in vista di quella che è la sfida più attesa dell'anno. Il derby contro il Napoli di Spalletti. E' adesso che Salerno deve stare vicina ai granata, è adesso che serve il grande pubblico che spinga i granata verso la salvezza. Il match, in programma alle ore 18.00 di domenica prossima, può vantare già oltre 13mila biglietti staccati, un numero destinato a salire, per un gruppo di uomini chiamato all'impresa. Domenica scorsa la prima frenata del Napoli, 0-0 con la Roma, ora gli azzurri scenderanno in campo domani con due giorni in meno di riposo rispetto ai granata. Salernitana spingi sull'acceleratore, è il momento di superare tutti".