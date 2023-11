Da Salerno: "Contro il Napoli potrebbero tornare tutti a disposizione"

Contro il Napoli tornerà Boulaye Dia a guidare l'attacco della Salernitana

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Contro il Napoli tornerà Boulaye Dia a guidare l'attacco della Salernitana. L'attaccante senegalese ha avuto un piccolo affaticamento e non è stato convocato per il match con la Sampdoria ma le sue condizioni non preoccupano e sarà quindi a disposizione di mister Inzaghi per il derby. Contro i partenopei si candida per una maglia da titolare anche il giovane francese Tchaouna, dopo l'ottima prestazione con i blucerchiati, condita da due reti di pregevole fattura. Può diventare un'arma anche a gara in corso.

Potrebbe recuperare anche il difensore Fazio, fermatosi proprio dopo essere tornato titolare nella sfida d'esordio del tecnico piacentino, contro il Cagliari. Dovrebbe rientrare anche Daniliuc dopo l'assenza di ieri. Era invece in panchina e quindi a disposizione nella gara coi blucerchiati il difensore Lovato, dopo il piccolo problema fisico accusato contro il Genoa. Lo riporta Tuttosalernitana.