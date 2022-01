Da Salerno: "Diversi affari più che avanzati, ma non arrivano le ufficialità"

Tanti affari più che avanzati, ma ancora nessuna ufficialità in casa Salernitana in questo mercato di gennaio che porterà diversi rinforzi. A scriverlo è il portale Tuttosalernitana.com. Di seguito alcuni stralci: "A dieci giorni dalla fine del calciomercato di riparazione, la Salernitana non ha ancora ufficializzato alcuna operazione (a parte il giovane Iervolino). Ci sono alcune trattative in stato più che avanzato ma non arrivano ancora i comunicati ufficiali. I granata, come dichiarato anche dal ds Walter Sabatini, interverranno in tutti i reparti per rinforzare una squadra che ha palesato evidenti lacune durante il girone d'andata. I

La mancanza di un terzino destro poi dovrebbe essere colmata da Pasquale Mazzocchi mentre in porta ci sarà Sepe che prenderà il posto di Belec. Anche in difesa si cercano giocatori d'esperienza che possano guidare un reparto che ha subito ben 46 gol in 20 partite disputate. E poi ci sono le uscite, spesso più difficili delle entrate".