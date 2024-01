Da Salerno, Esposito: "Manca tutto il centrocampo, ma è un'occasione storica"

Luca Esposito, direttore di TuttoSalernitana, è intervenuto ad A Tutto Napoli su Tele A per presentare la sfida di quest'oggi al Maradona

Luca Esposito, direttore di TuttoSalernitana, è intervenuto ad A Tutto Napoli su Tele A per presentare la sfida di quest'oggi al Maradona: "La Salernitana non arriva bene alla partita, manca il centrocampo e adatterà Sambia come mezzala destra. Non ci saranno Coulibaly e Cabral impegnati in Coppa d'Africa. Assente anche Kastanos per una piccola lesione al collaterale del ginocchio destro. Inzaghi si dovrà inventare il centrocampo. In conferenza ha dichiarato che servirà la partita perfetta contro una Napoli sulla carta più forte. Si aggrappa all'aggressività e alla voglia, come dimostrato anche contro la Juventus quando ha disputato una buona partita nonostante le assenze. Mancherà anche Dia, guastafeste lo scorso anno nel derby, quando rinviò di qualche giorno la festa scudetto".

È la grande occasione per provare a fare il colpaccio?

"Certo, anche per quanto dimostrato contro la Juventus. I granata però ora stanno ancora peggio rispetto a una settimana fa, mancherà anche Bohinen promesso sposo del Genoa, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza dei liguri. Assenze importanti ma Inzaghi punterà sulla voglia e sulla compattezza. La Salernitana deve fare la sua partita e cercare di ottenere il massimo".

Cosa potrebbe rappresentare per la Salernitana fare risultato a Napoli?

"La Salernitana ci crede, vincendo a Napoli significherebbe anche avere maggiore appeal sul mercato. I granata seguono proprio un giocatore del Napoli, Zanoli, di cui si parlerà domani dopo il derby. Si potrebbe imbastire qualche trattativa col Napoli. C'è rivalità tra le tifoserie ma mi auguro che il Napoli arrivi in Champions e che la Salernitana si salvi, per disputare di nuovo il derby l'anno prossimo. Rispettiamo le rivalità, il fatto di non vedere le tifoserie ospiti è una sconfitta del calcio".

Novità su Zanoli, Gaetano e Demme in orbita Salernitana?

"Trattativa aperta per Zanoli ma i matrimoni si fanno in due. Le società hanno trovato l'intesa ma l'ultima parola spetta al calciatore. Deve decidere se vuole rimanere a Napoli, fare panchina ma puntare all'Europa. La Salernitana può offrire solo una salvezza sofferta. Gaetano è un nome che viene accostato ciclicamente ai granata. Se ne parla sempre ma poi non si concretizza mai la trattativa, forse i calciatori sono restii a venire a Salerno. Demme pure è sempre stato accostato ma ad oggi credo che dal Napoli possa arrivare solo Zanoli".

Qual è stato l'impatto di Sabatini sulla piazza?

"È da un mese a Salerno, è stata fatta una sola entrata, Pierozzi dalla Fiorentina più l'uscita di Mazzocchi al Napoli. I tifosi sono un po' scettici, qualche critica l'ha avuta anche lui. Il budget però è quello che è, il presidente ha detto che il mercato sarà in attivo. Se Dia andrà via per 20 milioni, ne verranno investiti solo una parte mentre il resto servirà a ripianare il bilancio".

Probabile formazione della Salernitana per il derby?

"Credo che Inzaghi punterà sul 4-3-2-1. Il nuovo acquisto Pierozzi giocherà a destra, Bradaric a sinistra con Fazio e Gyomber centrali. Centrocampo a tre con Legowski centrale, Sambia e Martegani le mezzali, Tchaouna e Candreva a supporto di Simy, in vantaggio su Ikwuemesi".