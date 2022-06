Da Salerno - Malcuit può restare in Campania: è tra gli obiettivi della Salernitana

Ma tra gli obiettivi ci sarebbe anche un fresco svincolato del Napoli, Kevin Malcuit, esterno destro francese classe 1991.

TuttoNapoli.net

© foto di ALBERTO LINGRIA

Il Monza insiste per il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Sullo sfondo anche il Torino di Ivan Juric. La Salernitana non vuole cederlo ma si guarda intorno in caso di partenza dell'ex calciatore del Venezia, giunto in granata nel mercato di gennaio. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da Samuele Birindelli, in forza al Pisa. Ma tra gli obiettivi ci sarebbe anche un fresco svincolato del Napoli, Kevin Malcuit, esterno destro francese classe 1991. Sul calciatore di origini marocchine però c'è da registrare anche l'interesse del Bologna. Lo scrive TuttoSalernitana.com