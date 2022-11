Da Salerno: "Napoli su Mazzocchi, ma lui si deve operare: sarà out almeno 3 mesi"

Brutte notizie per la Salernitana. Pasquale Mazzocchi, domani, sarà costretto a operarsi a causa della lesione al collaterale

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Brutte notizie per la Salernitana. Pasquale Mazzocchi, domani, sarà costretto a operarsi a causa della lesione al collaterale che non è recuperabile con la terapia conservativa. Sarà il professor Cerulli a capire se sia interessato anche il legamento crociato, sotto questo aspetto trapela un cauto ottimismo. Ad ogni modo i tempi sono stimabili in un minimo di tre mesi.