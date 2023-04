Da Salerno - Qualche cambio in difesa col Napoli: non si esclude passaggio alla difesa a 4

Paulo Sousa potrebbe apportare qualche cambiamento in difesa nel match contro il Napoli.

Paulo Sousa potrebbe apportare qualche cambiamento in difesa nel match contro il Napoli. A riferirlo è TuttoSalernitana.com, portale di riferimento della squadra granata: “Usciti anzitempo per noie muscolari durante la sfida col Sassuolo, Gyomber e Pirola non hanno riportato nessun problema particolare e saranno quindi a disposizione per la sfida col Napoli. Il difensore slovacco guiderà ancora il reparto difensivo, che dovrà contrastare il capocannoniere del campionato, il nigeriano Osimhen. Al suo fianco potrebbe rivedersi Troost-Ekong, la cui fisicità potrebbe tornare utile contro l'attaccante nigeriano dei partenopei.

Potrebbe essere risparmiato proprio il difensore scuola Inter, dopo otto partite consecutive da titolare. Dubbio anche per il terzo centrale, con il Sassuolo è stato schierato Lovato che non ha demeritato contro un cliente pericoloso come Laurientè. Per contenere il georgiano Kvaratskhelia potrebbe quindi essere confermato l'ex Cagliari. Non è da escludere però anche il passaggio alla difesa a quattro, con Mazzocchi e Bradaric sulle corsie laterali, Gyomber e Troost-Ekong favoriti sugli altri al centro della difesa”.