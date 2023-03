Da Salerno replicano ad Allegri: “Lo strapagato non ricorda che il loro rigore del 2-2 non c’era!”

Massimiliano Allegri parla sempre, quasi ad ogni intervista, degli sfavori arbitrali ricevuti contro la Salernitana. Risponde Tuttosalernitana.com

Massimiliano Allegri parla sempre, quasi ad ogni intervista, degli sfavori arbitrali ricevuti contro la Salernitana. Risponde Tuttosalernitana.com con un fondo pubblicato sul portale: "In un contesto di normalità, un allenatore che guida una squadra penalizzata di 15 punti per illeciti e che vince una partita con un gol palesemente irregolare dovrebbe manifestare un pizzico di sportività in più. Siamo in Italia, però, e non ci meraviglia che lo strapagato Massimiliano Allegri, alla guida di una rosa che poteva competere per la vetta della classifica, giustifichi l'enorme ritardo dalla capolista Napoli con un episodio del tutto ininfluente verificatosi diversi mesi fa. Non c'è intervista in cui il mister o i tesserati bianconeri non facciano riferimento all'oramai famosissimo Juventus-Salernitana, quando fu giustamente annullato un gol a Milik a tempo praticamente scaduto.