Da Salerno: Sousa rinuncia al bagno di folla dopo le polemiche per l'incontro col Napoli

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Santa Teresa battezza la nuova Salernitana, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana raccontando dell'entusiasmo sul più famoso arenile cittadino per la visita del direttore sportivo Morgan De Sanctis e per i due capitani granata, Antonio Candreva e Pasquale Mazzocchi: "Centinaia di tifosi hanno accolto con la solita passione travolgente, tre dei protagonisti della Salernitana 2023-2024 che da domani sarà in ritiro a Rivisondoli per preparare la nuova stagione.

Per motivi di opportunità era assente l’allenatore Paulo Sousa, che pure era stato annunciato ma che ha preferito, di comune accordo con la società, soprassedere dopo le polemiche del mese scorso innescatesi in seguito al suo incontro con il Napoli. Meglio abbassare la testa e lavorare per rispondere sul campo nel migliore dei modi".