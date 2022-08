Da Sarri al ritorno da Inzaghi: Acerbi lascia la Lazio e va all'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ore calde per il futuro di Francesco Acerbi, ormai promesso sposo dell'Inter, dove ritroverà Simone Inzaghi, che non ha mai fatto mistero di considerarlo il rinforzo perfetto per la difesa nerazzurra. Dopo il contatto fra la dirigenza e Federico Pastorello in settimana, domani sarà un giorno decisivo: lo stesso agente rientrerà dalla Russia, dove ha chiuso la trattativa per Keita allo Spartak Mosca, ed entrerà così nel vivo il passaggio di Acerbi all'Inter

Martedì le visite mediche? Domani, quindi, Pastorello, la Lazio e l'Inter definiranno gli ultimi dettagli di un affare che avverrà sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Se tutto filerà liscio - e non c'è alcun indizio che possa non andare così - martedì sarà il giorno in cui verosimilmente Acerbi svolgerà le visite mediche di rito prima di legarsi all'Inter e ripartire alla guida di Inzaghi, questa volta con la maglia nerazzurra.