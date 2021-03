Da Sassuolo: "Occhio alle sorprese di formazione di De Zerbi contro il Napoli"

Diversi dubbi per mister Roberto De Zerbi a poche ore dalla sfida di campionato contro il Napoli. Lo scrive il portale tematico legato ai neroverdi Sassuolonews.net, che prova ad anticipare le scelte per il Napoli.

"Il tecnico del Sassuolo Calcio dovrà fare a meno degli infortunati Filippo Romagna, Jeremie Boga, Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches in vista della sfida di domani sera tra Sassuolo e Napoli. Diversi ballottaggi per la formazione neroverde, lo ha lasciato intendere anche il tecnico del Sasol in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro gli azzurri.

Occhio alle sorprese e al turnover in vista degli impegni in programma da qui al 20 marzo, con i neroverdi che dovranno disputare 5 sfide, compreso il recupero con il Torino il 17 marzo. In porta, sicuramente, Andrea Consigli. De Zerbi dovrebbe puntare sul consueto 4-2-3-1 con Muldur e Rogerio sulle corsie laterali: i due sono diventati titolari nelle ultime settimane, hanno scalzato Toljan e Kyriakopoulos e sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza.