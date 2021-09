Da Torino - A Napoli una Juve in maschera: Allegri studia il cambio modulo

"Allegri ridisegna la Juve. Locatelli al centro, poi il modulo" scrive Tuttosport in edicola stamani. Manuel Locatelli, ieri il migliore in campo con la Nazionale, avrà un ruolo centrale nella nuova Juve. Allegri sta pensando a un nuovo assetto per rilanciare i bianconeri e l'ex Sassuolo sarà protagonista.

E il modulo? Probabile un 4-3-3 capace di mutare facilmente in un più equilibrato e coperto 4-4-2, usuale abito difensivo delle squadre di Allegri, che dovrebbe aiutare la squadra ad abbassare la media dei gol subiti nelle prime due giornate, con Locatelli riferimento centrale. L'alternativa potrebbe essere il 4-2-3-1. Attenzione poi all'opzione difesa a 3, da tenere sempre in considerazione. A Napoli ci sarà una Juve 'in maschera', poi il tecnico inizierà a lavorare sulla rosa definitiva.