Da Torino a sorpresa: "La Juve ha fatto di tutto per non rinnovare il contratto a Dybala"

Il giornalista Antonio Barillà, sulle colonne de La Stampa, ha commentato la decisione della Juventus di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala: "Ci sono telefonate che allungano una vita ed altre capaci di chiudere una storia che sembrava infinita. L'intera vicenda è stata gestita male da tutte le parti e ha spaccato la tifoseria bianconera. Il vice capitano non sperava di avere una targa ricordo, ma neanche questo addio da separato in casa. Dybala non si aspettava di ricevere un colpo del genere dalla società che gli aveva dato la responsabilità di portare il 10 sulle spalle e con cui aveva organizzato anche la festa per il rinnovo (regali ai compagni compresi). L'arrivo di Vlahovic e gli infortuni muscolari hanno cambiato lo scenario, ma la sensazione è che la Juventus abbia fatto di tutto per non rinnovare il contratto fino all'assenza di una nuova offerta (c'era il timore che l'accettasse?)".