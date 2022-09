Da Torino assicurano: "Juve, niente esonero per Allegri nemmeno in caso di ko col Monza"

Massimiliano Allegri non verrebbe esonerato nemmeno in caso di clamorosa sconfitta contro il Monza nel turno di campionato

Massimiliano Allegri non verrebbe esonerato nemmeno in caso di clamorosa sconfitta contro il Monza nel turno di campionato che precede la sosta per le Nazionali. A riportarlo è Tuttosport che spiega anche come il club abbia deciso di compattarsi intorno al proprio allenatore nonostante la preoccupazione dovuta al rendimento negativo di questo avvio di stagione. I motivi sono presto detti: non è da Juventus cambiare tecnico dopo 8 partite, anche perché sarebbe il quarto cambio in quattro anni. Questo perché ci sono anche delle attenuanti per Allegri e il cambio di allenatore potrebbe anche aprire scenari peggiori. Dunque l'ipotesi esonero al momento non è mai stata presa in considerazione, ma il tecnico è chiamato a risolvere in fretta una situazione che rischia di sfuggire di mano e di rendere subito fallimentare un'intera stagione.