Da Torino distruggono la Juve: "Una delle peggiori umiliazioni europee della storia"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa ha analizzato l'eliminazione dalla Champions League della Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa ha analizzato l'eliminazione dalla Champions League della Juventus. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Macché eliminazione. Questo è un incubo, e basta. Tre gol nell'ultimo quarto d'ora, da un Villarreal che aveva smesso persino di superare la metà campo. Dopo un primo tempo in cui la Juve aveva ampiamente creato i presupposti per il passaggio ai quarti, peccando soltanto di freddezza sotto rete. [...] Era quello il momento. Lo si è capito un po' alla volta nella ripresa, quando gli spagnoli hanno dato l'impressione di spegnersi per poi riaccendersi nel finale. Mentre a non averne più, nella testa e nelle gambe, era invece una Juve che incassa una delle peggiori umiliazioni europee della sua storia. [...]".