Da Torino - È di nuovo allarme Covid in casa Juve: preoccupa la variante inglese

La Stampa torna sul nuovo caso riscontrato in casa Juventus: Rodrigo Bentancur. Al momento non ci sono particolari preoccupazioni, nonostante appena quattro giorni fa sia stata rilevatala positività di un altro membro del gruppo squadra (non calciatore). E' però comprensibile l'allarme si insinui, anche alla luce della variante inglese e del precedente del Torino.

Nella giornata di oggi, in vista della Lazio, saranno effettuati nuovi tamponi. L'unica certezza per adesso è un'altra assenza importante nel centrocampo già orfano di Arthur, ridotto quindi, a parte gli esterni, a Rabiot e McKennie.