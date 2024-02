Da Torino elogiano Giuntoli: "Le difficoltà del Napoli certificano la sua rivincita"

Il quotidiano La Stampa parla di Napoli-Juve, match in programma domenica, e lo fa in riferimento al ritorno a Napoli di Cristiano Giuntoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il quotidiano La Stampa parla di Napoli-Juve, match in programma domenica, e lo fa in riferimento al ritorno a Napoli di Cristiano Giuntoli.

"La situazione attuale dei campioni d’Italia certifica ancor di più la bontà del lavoro svolto dal direttore sportivo, architetto di quel trionfo insieme al tecnico Spalletti, e chissà quali emozioni vivrà nel suo ritorno allo stadio Maradona.

L’aveva lasciato lo scorso 4 giugno, dove lui era ormai un separato in casa per il divorzio da De Laurentiis e l’imminente passaggio alla Juventus, mentre domenica sera proverà il brivido della prima volta da ex. La rivincita se l’è già presa e ora ritroverà tanti calciatori che ha scoperto e lanciato, su tutti Osimhen e Kvaratskhelia che proprio ieri hanno risollevato il Napoli con una tripletta e una doppietta contro il Sassuolo".