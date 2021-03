Da Torino: "Flop Ronaldo e in estate può partire. Si parla di un clamoroso ritorno"

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Ad oggi, nessuna strada può esser chiusa nonostante un contratto ancora in essere con la Juventus. Nella sua edizione odierna il quotidiano Tuttosport ipotizza un possibile, romantico, ritorno del portoghese allo Sporting Lisbona, col club lusitano che in cambio potrebbe accettare di lasciar partire un talentino che tanto piace alla Juventus: si tratta di Nuno Mendes, giovane terzino sinistro che potrebbe andare a rimpiazzare il partente Alex Sandro. Il regista di questa operazione potrebbe essere ancora una volta Jorge Mendes, agente di entrambi i giocatori, anche se Nuno Mendes piace a mezza Europa: dal Liverpool al Manchester United fino a Wolverhampton e Real Madrid.