Da Torino - Giuntoli colpito da affari Milik e Weah: Manna è un degno braccio destro

Nell'attesa di Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna sta svolgendo a Torino il ruolo di direttore sportivo ed ha già concluso alcune operazioni per impostare la strategia del club in vista della nuova stagione. Gli arrivi di Milik e Weah e la conferma a sorpresa di Rabiot sono mosse importanti, tanto che Tuttosport riporta come lo stesso Giuntoli sia rimasto positivamente colpito dal lavoro del suo futuro braccio destro. Necessario che tra i due si instauri una collaborazione funzionale anche perchè l'ex ds del Napoli è stato costretto a lasciare in Campania tutti i suoi collaboratori.